Sanità: Fondazione Candiolo ricerca su cancro compie 35 anni

Compie oggi i 35 anni di attività la Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro onlus. In occasione dell'anniversario il Consiglio regionale ha rinnovato il suo supporto promuovendo l'esposizione di uno striscione commemorativo sulla facciata del Palazzo della Giunta, in piazza Castello. "Un segno - spiega una nota - per richiamare l'impegno dell'Istituto di Candiolo sul territorio e per ringraziare la comunità per il sostegno fornito in questi anni per rendere il cancro una malattia sempre più curabile. "La Fondazione Candiolo - commenta Stefano Allasia, presidente del Consiglio regionale - è un orgoglio per l'intero Piemonte. In questi 35 anni di attività si è trasformata ed evoluta diventando un polo oncologico d'eccellenza a livello internazionale. Una struttura che è stata in grado di integrare la ricerca con la pratica clinica, un punto di riferimento per tutti i centri oncologici. Un grazie ai ricercatori, medici e operatori sanitari per il lavoro svolto in questi anni, la loro passione e il loro impegno hanno permesso alla Fondazione di raggiungere importanti risultati. Anche durante l'esperienza pandemica di questo anno e mezzo, il centro di Candiolo ha confermato la sua capacità di fare sistema, un esempio virtuoso di come un'istituzione privata possa mettersi al servizio per un intero territorio".