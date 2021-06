Azzardo: Marrone presenta due emendamenti anti-mafia

"Diverse inchieste hanno dimostrato che le mafie non gestiscono solo il gioco illegale clandestino ma tentano, quantomeno in parte del Piemonte, di infiltrarsi anche nel gioco lecito delle slot-machine: per questa ragione ho presentato come assessore agli Affari legali due emendamenti che consentono alle Amministrazioni locali di prevedere fasce orarie di sospensione e distanze più ampie di quelle previste nel nuovo disegno di legge in caso di particolari e motivate esigenze di contrasto all'infiltrazione mafiosa nel gioco lecito". Lo annuncia, in una nota, l'assessore Maurizio Marrone. "Dobbiamo dare poteri e fiducia ai sindaci eletti direttamente dai cittadini - aggiunge - che hanno il polso dei loro territori per difendere le città piemontesi dagli artigli della malavita organizzata: lo dobbiamo ai nostri assessori cui le cosche hanno incendiato le auto proprio per le loro delibere anti slot, come a Carmagnola".