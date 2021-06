Un Prencipe alla corte del Cavaliere

Dicono che… di fronte a uno sparuto drappello di reduci, il coordinatore regionale Paolo Zangrillo abbia provato a tirare le fila di Forza Italia a Vercelli. Accompagnato dal deputato novarese Diego Sozzani, il fratello del medico personale di Silvio Berlusconi ha voluto tranquillizzare i presenti dopo la fuga degli ultimi due coordinatori provinciali, Alberto Cortopassi e Carlo Riva Vercellotti, passati armi e bagagli a Fratelli d’Italia. E chissà quanto durerà il nuovo numero uno, l’ex vicesindaco del capoluogo Antonio Prencipe (foto) oggi nel cda dell’Asm, la società di raccolta rifiuti partecipata dal Comune. Pare infatti che la sua designazione abbia provocato più di un mal di pancia: allo stesso incarico pare puntassero anche l’ex sindaco di Santhià Gilberto Canova e persino la prima cittadina di Motta de’ Conti Emanuela Quirci che nonostante il sostegno di Roberto Pella non è stata tenuta molto in considerazione, se non altro perché a quanto pare non è neanche iscritta al partito.