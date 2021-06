SANITÀ & POLITICA

Ospedali, si torna alla normalità

Contagi e ricoveri ai minimi, la Regione Piemonte converte i suoi Covid Hospital che torneranno alle attività pre-pandemia. L'assessore alla Sanità Icardi: "Piena operatività anche per le altre patologie"

La Regione Piemonte autorizza la riconversione di tutti i Covid-hospital affinché possano tornare alla loro attività ordinaria, con la conseguente riapertura di tutti i Pronto soccorso e dei Punti di primo intervento ancora chiusi. “La sensibile riduzione dei ricoveri Covid – osserva l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi – permettono finalmente di tornare alla piena operatività sul fronte dell’offerta sanitaria per le patologie diverse dal Coronavirus”. Resta garantita la netta separazione dei percorsi Covid e no-Covid.

“Alle singole Asl è stato richiesto di provvedere alla riconversione degli ospedali Covid nei tempi tecnici strettamente necessari, individuando le risorse umane adeguate – aggiunge Icardi –. Dobbiamo particolare riconoscenza a quei territori ai quali è stato chiesto un contributo incondizionato nei momenti più drammatici dell’emergenza sanitaria, adeguando le loro strutture sanitarie all'interesse della collettività”.

“Ritorno alla normalità vuol dire anche tornare a curare le persone. In questo anno e mezzo la gente si è ammalata anche di altre malattie e, ahimè, l’effetto Covid ha fatto si che tutte le malattie non tempo dipendenti in qualche modo venissero messe dietro all'emergenza Covid – ha commentato Alberto Cirio dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino all’ospedale di Verduno –. Oggi invece si torna a una normalità di cura e assistenza sanitaria”.