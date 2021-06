M5s: Appendino, non si sta in un movimento tanto per...

"Il Movimento è una forza politica che è nata per porre al centro delle azioni di governo alcune tematiche, se c’è un Movimento che è ancora capace di farlo ha senso perché vuoi provare a incidere. Se è per stare in una forza politica tanto per starci, se uno non ci crede, ciascuno deve fare le proprie valutazioni". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, a margine della conclusione dei lavori del primo tratto di metro a Collegno, sulla situazione del Movimento 5 Stelle dopo la rottura tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo.