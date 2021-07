Piazza S. Carlo: ripresa processo a settembre con nuovi testi

Nuovi testimoni saranno ascoltati dalla corte di assise il 15 settembre, a Torino, alla ripresa del processo per i fatti di Piazza San Carlo. Si tratta, oltre a Danilo Bessone, esponente dell' agenzia Turismo Torino, già uscito dal procedimento dopo aver patteggiato, di due funzionari del Comune. Il pubblico ministero Vincenzo Pacileo, all'esito di una serie di indagini integrative svolte con la collaborazione della Digos, intende chiarire alcuni aspetti sulle modalità di concessione delle autorizzazioni per pubblici spettacoli: nel 2013 la commissione provinciale di vigilanza istituita presso la Prefettura aveva sollevato delle obiezioni sulla prassi che veniva seguita. Il processo, che si celebra con il rito ordinario, è a carico di 9 persone e riguarda le presunte carenze in materia di gestione e organizzazione della serata del 3 giugno 2017 in Piazza San Carlo, dove, durante la proiezione su maxi schermo della finale di Champions League di calcio tra Juventus e Real Madrid, una serie di ondate di panico tra la folla provocarono circa 1600 feriti e, in seguito, la morte di due donne.