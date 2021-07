Vino: Stefano Chiarlo nuovo presidente produttori Nizza

Stefano Chiarlo è il nuovo presidente dell'Associazione produttori del Nizza. Succede a Gianni Bertolino che era alla guida dal 2015. Modificato l'articolo 13 dello statuto dell'Associazione con l'aumento del numero dei membri del Consiglio di amministrazione che passa da 9 a 13, "per ampliare - spiegano gli associati - le opportunità di dialogo, implementare il confronto e fornire più occasioni di apportare un proprio contributo". L'Associazione "è una realtà in grande crescita e la nostra denominazione Nizza DOCG è sempre più nota. - afferma Stefano Chiarlo -. Il mio impegno, in questo mandato, sarà quello di proseguire nel percorso intrapreso da chi mi ha preceduto per continuare a dare voce al nostro territorio e ai produttori". Nel 2022 l'Associazione dei produttori del Nizza compira' vent'anni e, tra gli obiettivi dell'associazione ci sarà la regolamentazione degli impianti e la modifica del disciplinare per inserire le unità geografiche aggiuntive, i cosiddetti cru. Il presidente uscente Bertolino rimarca il fondamentale apporto di squadra: "Abbiamo costruito una squadra di collaboratori con i quali sono stati ideati tanti eventi per la promozione, una squadra che ha eccellentemente lavorato anche nel periodo di crisi da cui stiamo uscendo".