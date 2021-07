Gli ex di Vercellotti

Dicono che… venerdì scorso a festeggiare Carlo Riva Vercellotti e il suo passaggio in Fratelli d’Italia ci fosse una nutrita platea di ex. Attratti dal fascino della location, la storica dimora cistercense del Principato di Lucedio, e non meno dalle prelibatezze del catering, una frotta di ex leghisti, ex forzaitalioti e persino qualche esule della sinistra ha condiviso con il consigliere regionale la sua nuova avventura politica. Che, come lui stesso avrebbe confermato in qualche conciliabolo privato, potrebbe culminare con uno scranno nel futuro Senato.