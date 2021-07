Paccheri

Dicono che… quando sono stati serviti i paccheri a qualcuno la battuta sia scappata: “Speriamo siano gli unici che prendiamo in queste elezioni”. Attovagliati nella suggestiva location di Villa Sassi sono stati oltre duecento tra politici, imprenditori, manager e professionisti ad aver aderito all’invito di Stefano Lo Russo per la cena di finanziamento in vista della corsa elettorale. Un happening perfettamente riuscito quello organizzato dal notaio Andrea Ganelli, al quale sono stati avvistati tra gli altri anche l’ex amministratore delegato di Fiat Paolo Cantarella, il presidente di Confservizi Sandro Baraggioli, l’architetto Marco Aimetti, il numero uno di Legacoop Dimitri Buzio, la professoressa Anna Maria Poggi, il segretario generale della Camera di Commercio Guido Bolatto oltre naturalmente a tanti deputati, senatori e consiglieri regionali come Mauro Laus, Davide Gariglio, Andrea Giorgis, Stefano Lepri. Insomma un parterre de rois che ha accettato di sganciare 200 euro per la causa del centrosinistra a Torino.