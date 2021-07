No profit, da Fondazione Crt 4,4 mln per 329 “idee”

La Fondazione Crt permetterà di realizzare 329 idee e progetti presentati da istituzioni ed enti non profit con i 4,4 milioni di euro di contributi assegnati nell'ambito della prima sessione di richieste "ordinarie", cioè non rientranti in specifici bandi tematici. "Fondazione Crt dà linfa a numerose attività e soggetti impegnati per la crescita del Piemonte e della Valle d'Aosta, in modo da scongiurarne la 'desertificazione' sociale, culturale, produttiva: questi contributi servono per far 'ripartire' e incoraggiare il senso e l'agire di comunità, sulle cui basi poggia il futuro del territorio e del Paese" spiega il presidente della Fondazione Crt Giovanni Quaglia. "Sostenibilità', competenza, cittadinanza attiva sono i valori al centro delle iniziative sostenute dalla Fondazione Crt, in sintonia con il Pnrr e l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, vere e proprie 'bussole' per lo sviluppo dei prossimi anni", afferma il segretario generale Massimo Lapucci.