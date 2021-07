LOTTA AL COVID

"Effetto Draghi sui vaccini", prenotazioni raddoppiate

Dall'approvazione delle nuove norme legate al Green Pass è partita la corsa all'immunizzazione. Solo ieri le adesioni hanno sfiorato le 19mila. Da lunedì tocca agli studenti, "in ogni hub anche senza prenotazione"

In Piemonte è già visibile un “effetto Draghi” legato al Green Pass. A poche ore dalle decisioni del Governo che ha reso obbligatorio, dal 6 agosto, il certificato vaccinale per poter entrare nei bar e ristoranti (se la consumazione avviene all'interno del locale e non al bancone), fiere e congressi, palestre, piscine, sale gioco, centri termali e parchi divertimento, cinema e teatri, spettacoli all'aperto, eventi e competizioni sportive “le prenotazioni per le vaccinazioni contro il Covid sono raddoppiate”. Ad affermarlo, con certa soddisfazione, è il governatore Alberto Cirio, a margine di un appuntamento in Regione. “Le decisioni di ieri del Governo – ha sottolineato Cirio – hanno avuto in Piemonte l'effetto di raddoppiare le richieste per le vaccinazioni: ogni ora sul nostro portale registriamo il doppio delle adesioni rispetto alle media dei giorni precedenti”.

Ieri alle 18 erano arrivate circa 10mila nuove adesioni, sostanzialmente in media con l’andamento dei giorni precedenti. Dalle 20 in poi, cioè da quando sono iniziate a filtrare le notizie riguardo alle decisioni assunte nel Consiglio dei ministri, “c’è stato un incremento massiccio che ha portato a chiudere la giornata a quasi 19mila” fanno sapere da piazza Castello. Un trend che sta proseguendo: “Stamattina la giornata si è aperta con un andamento di adesioni doppio per ogni ora rispetto ai giorni precedenti”. Alle 12 di oggi risultano 9.389 nuove adesioni (ieri alla stessa ora erano 4.611). A titolo esemplificativo, ieri tra le 9 e le 10 le nuove adesioni erano state 894 oggi nella stessa fascia oraria sono state 2.133.

Cirio ha inoltre annunciato che da lunedì prossimo in Piemonte i ragazzi in età scolare potranno essere vaccinati contro il Covid presentandosi in qualunque hub vaccinale senza prenotazione. “Domenica – ha detto Cirio – verrà il generale Figliuolo a Sestriere, e lunedì sarà a Torino per la presentazione del nostro Piano Scuola Sicura. Anticipo che a tutti i ragazzi appartenenti alla fascia di età 12-19 sarà data la possibilità di essere vaccinati senza prenotazione”.