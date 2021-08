LOTTA AL COVID

Piemonte migliore di altre regioni, "ma teniamo alta la guardia"

Cirio decide che i vertici settimanali al Dirmei non si fermeranno neppure ad agosto: "Occorre monitorare la campagna vaccinale" e tenersi pronti per ogni evenienza. Sono ancora 193mila gli over 60 renitenti. Atri open day per i giovani

I ricoveri in terapia intensiva (6) e quelli nei reparti Covid (81) sono invariati rispetto a ieri, i nuovi casi sono 138 su 11.074 tamponi effettuati. Una situazione che non suscita grosse preoccupazioni, ma non per questo si abbassa la giardia. A dimostrazione di ciò, la richiesta (sostanzialmente una disposizione) del presidente della Regione di mantenere anche per tutto il mese di agosto la riunione operativa del lunedì in seno al Dirmei. La decisione di Alberto Cirio ha due ragioni, come spiegato dallo stesso governatore nell’incontro odierno: mantenere alto il monitoraggio sull’andamento dei contagi e sulla campagna vaccinale, pronti ad adeguamenti in tempi rapidi.

C’è poi da tenere sotto controllo e per quanto possibile rafforzare l’azione per colmare il preoccupante vuoto vaccinale che ancora permane nella fascia di età superiore ai 60 anni e in particolare fino ai 70. Anche l’impegno, retribuito, dei medici di famiglia annunciato come determinante fino ad oggi non ha dato i risultati attesi. Per contro è in costante aumento il numero di giovani e giovanissimi che si fanno vaccinare. Certo, anche tra di loro, c’è chi si mostra restio o titubante nonostante l’imminente entrata in vigore del green pass abbia fatto schizzare le richieste. Per questi giovani la Regione non esclude di poter introdurre una sorta di premialità che funga da incentivo (e da riconoscimento per chi il vaccino lo ha già fatto), anche se l’idea è tutta da definire.

Intanto, proprio per i giovani è stato stabilito che il prossimo open day per la fascia dai 12 ai 19 anni, sarà sabato 7 agosto con 2mila posti al Valentino disponibili per i giovani di tutta la regione e per il quale le le prenotazioni si apriranno domani mattina alle 9.