Arte: Fondazione Crt, 700mila euro per 64 mostre

Sono 64 i progetti espositivi sostenuti dalla Fondazione Crt con il bando "Esponente 2021" che ha messo in campo 700 mila euro per mostre e riordino di collezioni, anche in digitale. "Fondazione Crt sostiene l'offerta artistica diffusa capillarmente sul territorio, espressione del nostro Dna culturale: ogni mostra, esposizione o collezione rappresenta uno speciale momento di incontro con la bellezza, capace anche di alimentare un comune senso di appartenenza alla comunità", spiega il presidente Giovanni Quaglia. "Le iniziative sostenute dalla Fondazione con il bando Esponente fanno da volano per la crescita turistica, occupazionale ed economica e coinvolgono un'ampia filiera culturale, che mixa competenze artistiche e digital skills, sempre più strategiche nel mondo post Covid", afferma il segretario generale Massimo Lapucci. Dal 2005 a oggi, il bando Esponente ha sostenuto oltre 1.000 iniziative, per uno stanziamento complessivo di oltre 13 milioni di euro da parte di Fondazione Crt.