LOTTA AL COVID

Il Piemonte sventola bandiera bianca

Nella settimana 16-22 agosto il numero dei nuovi casi segnalati risulta in riduzione, ampiamente sotto la soglia di rischio tutti gli altri parametri, a partire dall'occupazione dei posti letto. Cresce leggermente l'Rt

Il Piemonte sventola bandiera bianca, non della resa ma semmai di una regione che molto meglio delle altre sta riuscendo a contenere la diffusione del Covid, in particolare della sua variante più contagiosa, la Delta. Nella settimana 16-22 agosto, infatti, il numero dei nuovi casi segnalati risulta in riduzione rispetto ai sette giorni precedenti. A certificarlo è il report del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore della Sanità che riporta la percentuale di positività dei tamponi ferma al 2%, mentre l’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi cresce leggermente passando da 0.99 a 1.05.

Sotto controllo anche gli altri parametri. Il tasso di occupazione dei letti in terapia intensiva si riduce da 2% a 1%, mentre resta stabile al 2% quello dei posti letto ordinari. Aumentano i focolai attivi, mentre si riducono i nuovi e il numero di persone non collegate a catene di trasmissione note. “Il valore dell’incidenza e il numero dei ricoveri ancora contenuti concorrono favorevolmente a mantenere la nostra regione in zona bianca”, dichiarano da piazza Castello. “I dati – commenta il presidente Alberto Cirio – pongono il Piemonte in una condizione di salute estremamente buona che ci fa guardare con ottimismo al futuro”.