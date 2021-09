Fritto misto

Le facce quasi tutte abbronzate, sorrisi d’ordinanza per la photo opportunity. Si sono ritrovati “per fare il punto sulle partite aperte” i consiglieri regionali del Pd, almeno stando a come la racconta Daniele Valle su facebook. Attovagliati al ristorante Avetta (sì, proprio quello di famiglia del consigliere) di Cossano Canavese non si sa bene di cosa abbiano discettato i dem piemontesi, di certo in attesa dei funghi, vera specialità della casa, pare abbiano mangiato un fritto misto da cinque stelle (ops!).