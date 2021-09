Damilano, campagna elettorale soprattutto in strada

Mattina nel quartiere Santa Rita per il candidato sindaco di Torino Bellissima e del centrodestra Paolo Damilano. Accompagnato da candidate e candidati al consiglio comunale e alla circoscrizione 2, Damilano ha percorso il mercato rionale del popoloso quartiere torinese, salutando commercianti e cittadini. "I mercati di Torino - ha detto - hanno un ruolo importantissimo, che vogliamo sviluppare, non solo sul piano commerciale, ma anche come attrattiva turistica". Ed è anche nei mercati che si snoderà la campagna elettorale del candidato del centrodestra: "Pochi confronti diretti con gli altri candidati - ha spiegato Damilano - perché vogliamo stare soprattutto tra la gente, in strada e nei mercati, per incontrare il maggior numero possibile di persone e spiegare il nostro programma elettorale".