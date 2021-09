Reddito: Conte, critiche da politici con calzoni corti

Le critiche al reddito di cittadinanza "arrivano da politici con i calzoni corti, quelli che portavano quando hanno iniziato a far politica". Ha esordito così l'ex premier Giuseppe Conte, arrivato a Novara per sostenere la candidatura a sindaco del consigliere comunale uscente Cinque stelle Mario Iacopo. Conte ha spiegato che il suo tour per l'Italia proseguirà anche dopo le elezioni amministrative di ottobre. "Dobbiamo ossigenare la politica, tutti i partiti devono farlo. Stiamo uscendo da un momento drammatico, abbiamo fatto tanto ma tanto è da fare". Tornando al reddito di cittadinanza, Conte ha sostenuto che le polemiche sollevate nei confronti di questo provvedimento "sono strumentali". "Solo 12mila persone lo percepiscono pienamente, per gli altri sono aggiustamenti - dice -. I politici che non conoscono le difficoltà, vivendo di politica, non percepiscono il valore sociale di questa nostra conquista".