VERSO IL VOTO

Conte sogna: "Noi al ballottaggio, il Pd ci appoggerà" (non viceversa)

L'ex premier a Torino per sostenere la candidata sindaco del M5s Sganga. Con i dem "coltiviamo un dialogo continuo e costante" ma qui non è stato possibile dar vita all'alleanza. E non per colpa nostra"

“Il progetto che noi presentiamo a Torino è concreto, solido, forte di una esperienza amministrativa importante perché la sindaca uscente ha fatto un buon lavoro. Credo sia una proposta molto competitiva”. Giuseppe Conte, oggi in riva al Po per sostenere la campagna elettorale della candidata sindaca Valentina Sganga, fa buon viso a cattivo gioco. Non è quello che aveva in animo, l’ex premier diventato capo del Movimento 5 stello: non è un mistero, infatti, che dopo aver perorato la causa dell’alleanza giallorossa sotto la Mole, sfumata questa ipotesi, ha molto insistito su Chiara Appendino ritornasse sui suoi passi e corresse per un secondo mandato a Palazzo civico. Ora l’avvocato di Volturara Appula è costretto a fare a pugni con la realtà e immaginando un (pressoché impossibile) passaggio al secondo turno evocare il sostegno di quell’alleato, il Pd, con il quale “coltiviamo un dialogo continuo e costante” anche se – ammette – “in alcune realtà territoriali questo non è stato possibile”, come a Torino. “A me personalmente dispiace che non ci sia stata la possibilità, e non lo imputo certo al Movimento 5 Stelle, di creare un progetto comune con obiettivi condivisi per questa città. C’è stato un irrigidimento da parte del Pd locale, ne prendiamo atto”.

Al mercato di corso Cincinnato, a fianco della giovane grillina, capogruppo uscente in Sala Rossa, Conte fantastica a uso di attivisti e fan: “Se andremo al ballottaggio, come credo, mi auguro che il Pd ci appoggi”, ha risposto ai giornalisti. Difficile che possa avvenire il contrario. “Non ci sono le condizioni in questo momento – ha aggiunto – per poter dire, dopo gli atteggiamenti assunti dal Partito democratico torinese, che noi appoggiamo il Pd a Torino”. “I cittadini – ha spiegato – non capirebbero. I cittadini comprendono concretezza e solidita' della proposta politica, non apparentamenti così astratti”.

Bagni di folla, selfie ma anche contestazioni per Conte, come a Porta Palazzo, dove l’ex premier è stato fischiato da un gruppo di No Green Pass, che hanno esposto lo striscione “Conte traditore, Torino non ti vuole”.