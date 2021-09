CULTURA & COMMERCIO

Il Salone del Libro dice 33 (edizioni)

Anteprima dell'edizione 2021 dal 14 al 18 ottobre al Lingotto Fiere di Torino. Ha già aderito il 97% degli editori presenti alla rassegna del 2019, l'ultima in presenza prima del Covid. Tanti autori in presenza o collegati via web per una manifestazione dedicata a Dante

Un’edizione che torna in presenza e che, nell’anno in cui si celebra Dante, è dedicata al tema “Vita Supernova”. Tornano gli stand degli editori, gli incontri pubblici, i seminari, le lezioni, le letture, i concerti, gli spettacoli teatrali, le tavole rotonde. Il Salone del Libro di Torino, arrivato alla sua XXXIII edizione, riapre le sue porte dal 14 al 18 ottobre al Lingotto Fiere della città piemontese. Ad aprire la manifestazione, alla quale ha già aderito il 97% degli editori presenti all’edizione 2019, l’ultima in presenza prima del Covid, sarà la scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. “Per organizzare questa edizione c’è voluto coraggio e spirito d’impresa”, ha detto oggi Nicola Lagioia, direttore della manifestazione, nel corso della presentazione dell’edizione di quest’anno, spiegando che “si apre un mese importante in cui tutti dobbiamo essere vicini al salone e mobilitare i territori e vincere insieme questa sfida”.

Ricco il parterre degli ospiti stranieri: come da tradizione, approderanno al Lingotto scrittori provenienti da tutto il mondo, tra cui André Aciman, Heddi Goodrich, Javier Cercas, Alicia Giménez-Bartlett, Alan Pauls, Edgar Morin,Mathias Énard, Valérie Perrin, Edouard Louis, Jana Revedin, Karl Schlögel, Naoise Dolan, Stuart Turton, Pajtim Statovci, Adania Shibli, Jan Brokken, Michel Faber. Grazie al Premio Mondello Internazionale arriverà a Torino anche Michel Houellebecq, scelto da Marco Missiroli, giudice monocratico di quest’anno. Inoltre, sono attesi al Lingotto i finalisti del Premio Strega Europeo: Ana Blandiana, Aixa de la Cruz, Georgi Gospodinov, Hervé Le Tellier; Anne Weber; oltre alla vincitrice dell’edizione 2020 Judith Schalansky. Non solo scrittori in presenza ma anche in video: a Torino, infatti, ci saranno anche in collegamento David Quammen, il premio Nobel Daniel Kahneman, Paula Hawkins, Joyce Carol Oates, Marilynne Robinson, Jeff Kinney, John Green, Jennifer Niven.

Ma al Salone i lettori ritroveranno gli autori italiani più amati per incontrare di persona i lettori e presentare i loro ultimi libri, provenienti dagli universi di cinema, musica, spettacolo, fumetto, attualità, giornalismo, per arricchire la programmazione e permettere alla buchmesse subalpina di essere un vero e proprio laboratorio di riflessione sul presente e sul futuro. Il programma avrà un’anteprima con il Premio Lattes Grinzane 2021. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Bottari Lattes, il 3 ottobre al Centro Congressi Lingotto sono attesi tre grandi autori internazionali: Margaret Atwood, Maylis de Kerangal e Kader Abdolah.

Il Salone avrà lo stesso pubblico degli anni precedenti anche con le limitazioni dovute al Covid: l’organizzazione ha infatti aumentato gli spazi per garantire la stessa capienza degli anni precedenti. Il problema logistico è stato risolto così: “Non sarà un Salone dimezzato, come sarebbe stato normale. Questo è stato possibile allargando gli spazi, aumentando le sale”, ha spiegato Lagioia. “Innanzitutto, ci siamo presi la responsabilità di farlo, un salone, e non avendolo potuto fare a maggio l’abbiamo spostato a ottobre”, premette, “è stato complicato con Green Pass e mascherine. Abbiamo allargato i corridoi del Lingotto e non era dovuto, era un consiglio che abbiamo accolto senza essere costretti a farlo”. Il secondo problema è stato il programma: “Pensavamo a un Salone prevalentemente italiano, con le frontiere mezze aperte e mezze chiuse e le norme che cambiavano ogni settimana”. Con la discesa dei contagi a maggio, “negli ultimi tre mesi abbiamo lavorato molto e autori come Chimamanda Ngozi Adichie, Michel Houellebecq, Alan Pauls dall'Argentina, André Aciman dagli Stati Uniti hanno cominciato a darci conferme: alcune arrivate negli ultimi giorni. La parola sogno e la parola responsabilità vanno insieme: grazie a una, l’altro diventa possibile”, ha concluso Lagioia.

Da oggi, mercoledì 15 settembre, sarà possibile acquistare il biglietto nominativo e non cedibile online su salonelibro.it, dove sono disponibili tutte le informazioni dettagliate su biglietteria, accessi, disposizioni di sicurezza. In ottemperanza alle normative vigenti, sarà possibile accedere in fiera solo se in possesso di Green Pass, ad esclusione dei soggetti previsti dalla legge. Il programma completo e dettagliato sarà disponibile sul sito a partire da sabato 25 settembre.