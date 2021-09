VERSO IL VOTO

"Damilano è la persona giusta", parola dell'ex governatore Ghigo

Endorsement al candidato sindaco del centrodestra che, dicono in molti, assomiglia al politico berlusconiano degli esordi. E pensare che solo 5 anni fa annunciò pubblicamente il sostegno a Fassino

“Damilano è la persona giusta per dare una svolta alla città che ha bisogno di sognare, di cambiare, di misurarsi su sfide importanti. L'endorsement per il candidato del centrodestra a sindaco di Torino Paolo Damilano arriva da Enzo Ghigo, oggi presidente del Museo Nazionale del Cinema, ma in passato esponente di primo piano di Forza Italia e presidente della Regione Piemonte per due mandati dal 1995 al 2005. Una attestazione che non sorprende: i due sono legati da sentimenti di stima reciproca e di antica amicizia. Inoltre, come sottolinea più di un osservatore, il tratto “glamour” dell’imprenditore dell’acqua&vino ricorda per certi versi il Ghigo degli esordi, manager di Publitalia arruolato dall’allora capo della rete di vendita delle tv del Biscione, Marcello Dell’Utri, per costituire l’ossatura territoriale del nascente partito di Silvio Berlusconi.

“Mi auguro che il mio auspicio sia condiviso dalla maggior parte dei torinesi – aggiunge l’ex senatore che oggi trascorre buona parte dell’anno nel suo buen retiro di Alassio, coltivando ulivi e dedicandosi alla sua passione, la bicicletta (è pure presidente nazionale della Lega Ciclismo) –. Lo vedremo lunedì quando si chiuderanno le urne. E se ci fosse necessità di andare al ballottaggio mi auguro che gli elettori del primo turno vadano ancora a votarlo”, conclude facendo gli scongiuri Ghigo. E pensare che cinque anni fa, assieme a Michele Vietti, fece dichiarazioni di pubblico sostegno per Piero Fassino.