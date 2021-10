Comunali: ringrazia camerati per voto, polemica a Torino

Massimo Robella, eletto in Circoscrizione 6 con Fratelli d'Italia, ringrazia su Facebook "i tanti camerati di Torino che hanno lavorato per farmi rientrare all'opposizione" e a Torino scoppia la polemica. "Giorgia Meloni è scandalizzatissima per il reportage di Fanpage, in cui esponenti illustri del suo partito si sperticano in motteggi fascisti e si vantano di percepire denaro in nero. Eppure la candidata Fdi al Consiglio comunale che a Roma ha preso più preferenze è Rachele Mussolini, nipote di Benito, e i neoeletti consiglieri di circoscrizione a Torino si autodefiniscono camerati", commenta il consigliere regionale di Luv (Liberi uguali verdi), Marco Grimaldi. "Robella - rimarca Grimaldi - non è certo l'unico: basterebbe fare un giro sulle bacheche degli eletti e dei nominati in Regione. Il complotto contro Fratelli d'Italia continua. Cara Meloni, risparmiati 100 ore di girato: il fascista basta non candidarlo. O basta non esserlo".