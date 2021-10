Posto fisso

Dicono che… a pagare, a morire e pure a dimettersi ci sia sempre tempo. Infatti pur essendosi candidati formalmente solo per trascinare la loro lista, ora i big locali eletti nel centrodestra pare non abbiano nessuna intenzione di lasciare il posto a chi c’è dietro. Il discorso vale per l’assessore regionale Andrea Tronzano, primo classificato in Forza Italia con 1.217 preferenze, ma anche per la coppia formata dalla deputata Elena Maccanti e dall’altro assessore in piazza Castello, Fabrizio Ricca, eletti nella Lega. Le motivazioni? Ufficialmente, è perché “mi chiedono di restare” ma secondo quanto si vocifera nei corridoi in entrambi i partiti ci sarebbe più di una perplessità su chi dovrebbe subentrare.