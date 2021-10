Fondazione ospedale Cuneo, Silvia Merlo presidente

Silvia Merlo, presidente Saipem e amministratore delegato della Merlo di Cervasca e di Tecnoindustrie Merlo, è la nuova presidente della Fondazione azienda ospedaliera Santa Croce e Carle Cuneo onlus. Il Cda della Fondazione ha scelto all'unanimità, nella riunione di ieri sera, la manager cuneese di 53 anni. Sostituisce Fulvio Moirano, che si era dimesso a giugno. La onlus ha iniziato a operare nel 2019, per i 700 anni dalla nascita dell'ospedale di Cuneo, e ha come obiettivo la raccolta di fondi per favorire e sviluppare le attività sanitarie, assistenziali e di ricerca del Santa Croce e Carle, anche in vista della realizzazione di una nuova sede unica. La raccolta dei contributi finora è stata di 800 mila euro. Le azioni già intraprese, concluse o in fase di conclusione dalla Fondazione hanno comportato donazioni di 530 mila euro.