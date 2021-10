Infanzia: Fondazione Crt organizza laboratori 0-10 anni

La Fondazione Ulaop-Crt organizza a Torino laboratori per bambini della fascia di età 0-10 anni. Obiettivo, "promuovere una cultura condivisa della genitorialità, dell'educazione e della cura della prima infanzia", offrendo un ventaglio di proposte extra-didattiche. L'appuntamento è domani dalle 10 alle 17, nello spazio verde del Borgo Rubens, in corso Casale 438/16, ai piedi della collina. Le attività spazieranno dalla cura dei cavalli ai laboratori di disegno, dalla cucina alla lettura animata nel bosco. La giornata sarà anche l'occasione per lanciare il nuovo progetto "In fila per tutti", che accompagnerà per tutto l'anno le famiglie con ulteriori proposte. A guidare le attività sarà Mario Acampa, direttore artistico del progetto e conduttore del programma televisivo di Rai Gulp "La Banda dei FuoriClasse". La Fondazione Ulaop-Crt, nata nel 2018, è "un hub di innovazione sociale in cui sperimentare azioni family friendly in linea con le politiche di welfare della Fondazione Crt", che ne è il socio fondatore. Il suo scopo è l'impegno al fianco delle istituzioni per il benessere delle famiglie.