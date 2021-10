Fondazione Crt, al via per 80mila studenti Progetto Diderot

Oltre 80.000 studenti piemontesi e valdostani a lezione di rivoluzione verde e digitale, Stem, cittadinanza attiva e performing arts, con il progetto Diderot della Fondazione Crt. L'edizione 2021-2022 del programma didattico per le scuole primarie e secondarie del territorio prende il via con 14 innovativi "goal", ideati e strutturati in doppia modalità fisica e digitale, per preparare la next generation alle sfide dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, del Green Deal europeo e del Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano. Giovedì 14 ottobre, alle 14, si aprirà la corsa alle iscrizioni sul sito www.fondazionecrt.it da parte degli insegnanti di circa 4.000 scuole primarie e secondarie del territorio, che potranno candidare gratuitamente le proprie classi al progetto Diderot. Tra i contenuti educativi di quest'anno, l'"A-revolution" per stimolare lo spirito imprenditoriale dei giovani attraverso il mondo della realtà aumentata; i segreti delle Galassie e l'esplorazione dello Spazio; la nuova opera show dedicata alle civiltà precolombiane; l'ideazione e lo sviluppo di App per dispositivi mobili e l'utilizzo consapevole della Rete e dei social network. "Il progetto Diderot della Fondazione Crt 'allena' i giovani alle complessità che li attendono, offrendo nuove e stimolanti opportunità di formazione, crescita e apprendimento per cittadini più consapevoli del mondo di oggi e di domani", afferma il presidente della Fondazione Crt Giovanni Quaglia. "Sostenibilità, innovazione, inclusione: la next generation del Diderot si prepara ad affrontare le sfide globali, con una visione di futuro sempre più aperta ai valori dell'Agenda 2030 dell'ONU, del Green Deal europeo e del Pnrr italiano", aggiunge il Segretario Generale della Fondazione Crt Massimo Lapucci. Giunto alla 17ma edizione, il progetto Diderot ha interessato finora 1,2 milioni di studenti, per un impegno complessivo della Fondazione Crt di circa 23 milioni di euro (di cui 1,1 milioni per questa nuova edizione).