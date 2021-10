LOTTA AL COVID

Green Pass, il sì dei commercianti

Per oltre la metà di imprese e negozi di Torino è la soluzione giusta. Sette su dieci sono d'accordo con l'estensione del certificato per tutti i lavoratori. E intanto cresce la fiducia

Oltre la metà delle imprese del terziario di Torino e provincia valuta positivamente l’introduzione del Green Pass, “poiché ha rappresentato la chiave per la continuità delle attività, evitando di fatto nuove chiusure”. Si tratta del 53 per cento, mentre sette imprese su dieci sono d’accordo con l’introduzione del Green pass obbligatorio tout court per tutti i lavoratori. È quanto emerge dalla ricerca condotta dall’Ascom sul terzo trimestre 2021, in collaborazione con Format Research.

Dopo gli anni peggiori delle restrizioni, tra le imprese del terziario cresce la fiducia anche se le aperture di nuove attività continuano a essere in numero inferiore rispetto al periodo precedente l’emergenza. Il sentiment degli operatori è tornato quasi ai livelli pre-crisi. Tuttavia, dopo il rimbalzo tecnico degli ultimi mesi, si prevede un rallentamento della dinamica di crescita dell’indicatore entro fine anno. Restano ancora indietro il commercio non alimentare e gli operatori più piccoli. Nella prima metà del 2021 si è assistito ad una ripresa anche sul fronte dei consumi, ma l’incedere del tasso di inflazione e i rincari delle utenze potrebbero causare un nuovo rallentamento della dinamica di crescita. La velocità con la quale aumenta la fiducia non corrisponde dunque alla dinamica di crescita degli indicatori dell'economia reale: i ricavi crescono, ma lentamente e si prevede un rallentamento entro fine anno.

“La ritrovata fiducia delle imprese è un forte segnale positivo che non può distrarci dalle difficoltà che alcuni comparti del commercio stanno affrontando come l’abbigliamento, il commercio non alimentare, l’ambulantato e alcuni servizi alla persona” commenta Maria Luisa Coppa, presidente Confcommercio Torino e provincia. “La ripartenza dopo il Covid è stata possibile grazie alla grande campagna vaccinale . Il sostanziale giudizio positivo delle imprese sull'uso del green pass è un’ulteriore conferma del bisogno di sicurezza che imprese e cittadini chiedono per ripartire” aggiunge il direttore generale dell’organizzazione Carlo Alberto Carpignano.