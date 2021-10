Castelli d'amore

Dicono che… la scintilla sia scoccata tra un tavolo ministeriale e l’altro. Il promesso sposo di Laura Castelli, viceministra grillina da Collegno, è infatti il portavoce di Luigi Di Maio, Giuseppe Marici, con il quale convolerà a nozze il prossimo 5 dicembre nella basilica di Santa Maria in Trastevere. Nel darne per primo la notizia, il Foglio ha evidenziato come in questo “amore a 5 stelle” si scorga quel tratto di endogamia che ha caratterizzato fin dalla nascita la creatura di Beppe Grillo. “In etnologia – spiega l’ottimo Simone Canettieri – l’endogamia è un ordinamento matrimoniale per il quale gli sposi vengono obbligatoriamente selezionati all’interno del medesimo gruppo o stirpe, clan, tribù. E così il partito del vaffa si è trasformato nel partito dell’amore. Altro che ascensore sociale, l’esperienza grillina passerà alla storia anche per le coppie, nate, finite o durate per sempre”.