Le toghe di Cirio

Dicono che… ormai sfilino più toghe in piazza Castello che a Palazzo di Giustizia. E così dopo aver nominato l’ex pm Antonio Rinaudo nell’Unità di Crisi della Regione e avergli affidato poteri sempre maggiori, il governatore Alberto Cirio sarebbe intenzionato a ingaggiare un altro magistrato in pensione. Si tratta di Arturo Soprano, presidente emerito della Corte d’Appello di Torino, che dovrebbe guidare il nuovo Organismo regionale per le attività di controllo (Orecol), fortemente voluto dal presidente della Regione. Il nuovo organismo servirà a verificare il corretto funzionamento delle strutture organizzative della Giunta, valutare l’efficacia del sistema dei controlli interni, vigilare sulla trasparenza e regolarità degli appalti, supportare l’esecutivo nella formazione e nell’attuazione dei piani di prevenzione della corruzione. Il tutto mentre in Galleria San Federico, quartier generale di Finpiemonte, sta per prendere possesso del suo ufficio l’ex vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura Michele Vietti.