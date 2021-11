Fondazione CrA, nel 2022 erogazioni per 5,14 milioni di euro

Nel 2022, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria metterà a disposizione del territorio di riferimento 5.140.000 euro, con un incremento del 47% rispetto alle già significative risorse, pari a 3.500.000 euro, stanziate nel 2021. E' quanto stabilito dal Documento Programmatico Previsionale approvato all'unanimità dal Consiglio Generale della Fondazione, presieduto dal notaio Luciano Mariano. "A partire dalla crisi generata dalla pandemia, la Fondazione ha rivisto la propria programmazione per far fronte alle nuove e diverse esigenze d'intervento sia in campo sociale che sanitario, senza mai tralasciare le attività tradizionali - osserva Mariano -. Una complessiva riorganizzazione della Fondazione, attuata nel 2020-2021, ha portato ad una sensibile riduzione dei costi e a un'adeguata gestione del patrimonio generando maggiori risorse da mettere a disposizione del territorio, nei prossimi anni". Dei 5,14 milioni di euro che la Fondazione metterà a disposizione del territorio nel 2022, oltre 4 milioni di euro verranno destinati a progetti ed erogazioni nell'ambito dei settori Arte, attività e beni culturali - Volontariato, filantropia e beneficenza - Sviluppo locale ed edilizia popolare, Educazione, istruzione e formazione - Protezione e qualità ambientale; un milione di euro sarà invece riservato a Ricerca scientifica e tecnologica - Salute pubblica e medicina preventiva e riabilitativa - Assistenza agli anziani - Protezione civile. A queste risorse si sommano quelle per il sostegno al volontariato tramite il Fondo Unico Nazionale, a cui viene destinata per legge una quota dell'avanzo di esercizio e che andrà quindi a determinarsi con l'approvazione del bilancio di esercizio.