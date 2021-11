PALAZZO CIVICO

Sulla Ztl il centrosinistra già litiga

Primi screzi nella maggioranza di Lo Russo a Torino. L'assessore Chiavarino proroga la riaccensione delle telecamere in centro e Sinistra Ecologista lo rimprovera: "Serve più coraggio"

Va in scena lungo le strade della zona (un tempo) a traffico limitato del centro di Torino il primo scontro nella maggioranza di Stefano Lo Russo. Non è proprio andata giù agli alleati più sensibili alle questioni ambientali la posizione assunta dall’assessore al Commercio Paolo Chiavarino sul prolungamento della Ztl fino a fine gennaio. Le telecamere si sarebbero dovute riaccendere domani, il 5 novembre, invece resteranno spente ancora per tre mesi. Poi si vedrà. Così una misura assunta nell’emergenza del Covid rischia di diventare qualcosa di simile a un provvedimento strumentale e più il tempo passa più sarà difficile tornare indietro, modificare abitudini che vanno consolidandosi. Per Sinistra Ecologista, che esprime due consiglieri in Sala Rossa e un assessore, Jacopo Rosatelli, semmai “La Ztl è troppo piccola e troppo breve”. Posizione opposta.

L’argomento è sdrucciolevole: si mescolano le abitudini dei cittadini, le necessità dei commercianti e le aspirazioni del mondo ambientalista, soprattutto ora che siamo nei giorni di Cop26. “Si dice che sospenderla o attivarla per poche ore cambi poco – prosegue Grimaldi – ma continuare a prorogare la sua riaccensione a che cosa potrebbe servire? La crisi sanitaria non è finita. Vero. Tanto meno la crisi climatica”.

La sortita di Chiavarino, a dirla tutta, ha indispettito non solo l’ala sinistra della coalizione. Una fuga in avanti la definiscono i più morigerati, “la prima di una lunga serie di marchette” è la sentenza di chi non apprezza l’assessore della Lista Civica di Lo Russo, con un passato mai rinnegato nel centrodestra. Lo stesso primo cittadino avrebbe fatto volentieri a meno di ritrovarsi in questa situazione e ha già richiamato i suoi assessori a una maggiore prudenza nelle dichiarazioni. Resta, però, la questione di merito: per il momento questa giunta è intenzionata a proseguire con le proroghe: vale per la Ztl ma vale anche per i dehors che al momento non si toccano e restano gratuiti. “C’è bisogno di maggiore coraggio – sferza il coordinatore di Sinistra Ecologista Marco Grimaldi –. Noi siamo qui per ricordarlo ogni giorno. Siamo sicuri che l’amministrazione vorrà dare un segnale di attenzione e mostrare una nuova sensibilità verso un'emergenza che non può più attendere”.