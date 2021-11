La racchetta di Appendino

Dicono che… anche Chiara Appendino sia stata contagiata dalla sindrome dell’ex. Spenti i riflettori, si sa, uscire di scena è sempre difficile, ancor più per chi come lei è stata una stella. Non sarà più sindaca, ma i suoi canali social restano attivissimi e ora che il sogno delle Atp Finals sta per diventare realtà è con la giacca di vicepresidente della Federtennis che presenzia a conferenze stampa ed eventi mondani. Un modo come un altro per restare nel giro dopo che gli impegni di mamma (da pochi giorni è nato il suo secondogenito Andrea) l’hanno portata a rinunciare a un incarico romano nel Movimento 5 stelle. E soprattutto per ricordare a tutti che è stata lei a portare a Torino il più importante evento sportivo dopo le Olimpiadi.