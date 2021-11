Fondazione Artea, Galateri di Genola confermato presidente

Rinnovato il CdA della fondazione culturale Artea, con Marco Galateri di Genola riconfermato presidente. La fondazione ha sede a Caraglio ed è rinata nel 2016 grazie alla Regione Piemonte per "dare a Cuneo e alla sua provincia uno strumento per valorizzare e promuovere il patrimonio culturale materiale e immateriale". Il nuovo Consiglio d'Amministrazione resta in carica per i prossimi 4 anni. Confermata anche la vicepresidente, Michela Giuggia, i consiglieri sono Cristiano Isnardi, Francesca Salvatico, Sandro Gros Pietro, mentre Vincenzo Verdicchio è revisore unico dei conti. "Artea ha svolto un lavoro complesso in questo difficile triennio, funestato per gran parte dalla crisi Covid - osserva Galateri di Genola -. In particolare, il successo della ambiziosa mostra 'Tesori del Marchesato di Saluzzo', realizzata insieme alla Fondazione Torino Musei, ha confermato la professionalità e le capacità operative della Fondazione Artea motivandoci ancora di più ad affrontare nuovi ambiziosi progetti, che riportino la cultura a essere considerata parte integrante nello sviluppo economico del nostro territorio".