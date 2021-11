EMERGENZA SANITARIA

Contagi in aumento, ma il Piemonte resta in bianco

Il territorio regionale regge l'urto della quarta ondata: nonostante il virus abbia ripreso a circolare, la pressione sugli ospedali resta ridotta (5%) e al momento non è previsto alcun tipo di restrizione

Aumentano i contagi ma la pressione sugli ospedali resta sotto controllo e le vaccinazioni (comprese le terze dosi) procedono regolarmente. Mentre l’Italia ragiona su nuove forme di restrizioni, eventualmente solo per i non vaccinati, e mezza Europa viene investita in pieno dalla quarta ondata di Covid, il Piemonte resta in zona bianca.

Nella settimana appena trascorsa, il numero dei nuovi casi e dei focolai cresce, come nel resto del territorio nazionale, l’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi passa da 1.10 a 1.24 e la percentuale di positività dei tamponi si conferma all’1%. L’incidenza è di 74,74 casi ogni 100 mila abitanti mentre il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e quello dei posti letto ordinari resta contenuto al 5% per entrambi, percentuale sempre tra le più basse in Italia.