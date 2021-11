Fratelli polacchi e bielorussi

Dicono che… stia per esplodere un caso diplomatico in Fratelli d’Italia. Gli studenti del Fuan-Aliud – una propaggine del partito all’interno dell’Università – hanno espresso ieri la loro solidarietà ai “fratelli polacchi”, impegnati in uno scontro internazionale con la Bielorussa per le migliaia di migranti che da settimane si ammassano al confine tra i due paesi. A guidare i giovani di Aliud c’era Enrico Forzese, al quale è certamente noto che il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Fabrizio Comba, riveste la carica di console onorario proprio della Bielorussia.

E chissà che questa iniziativa non sia stata ideata anche per mettere in imbarazzo colui che lo stesso Forzese indica come uno dei responsabili della sua esclusione dalla lista di FdI alle ultime amministrative di Torino. Il tutto mentre anche a livello locale il partito di Giorgia Meloni si divide tra chi guarda a est e chi a ovest, tra filoeuropei e filorussi. Una diatriba nella quale c’è chi ha già scelto da tempo la sua collocazione, come l’assessore regionale Maurizio Marrone, che non a caso giovedì parteciperà, al grattacielo di Intesa Sanpaolo, al settimo seminario italo-russo.