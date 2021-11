Cirio se ne sfrega

Dicono che… abbia sfoggiato doti da animatore turistico, Alberto Cirio, in questi giorni in missione a Capo Verde. Il governatore del Piemonte è parso talmente a proprio agio da improvvisarsi musicista, esibendosi nello sfregare come un forsennato il güiro, in compagnia, tra gli altri, del vicepresidente della Regione Fabio Carosso e del sindaco di Racconigi Valerio Oderda. Una esibizione immortalta in video girato a Fogo, un momento di leggerezza dopo aver passato in rassegna, assieme a padre Ottavio Fasano, i progetti dell’Amses, l’associazione missionaria solidarietà e sviluppo che da anni è impegnata nell'arcipelago africano.