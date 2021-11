Stile Juve

Dicono che… quanti temono o auspicano il cambio dei vertici societari della Juventus coinvolti nell’affaire delle plusvalenze sospette devono mettersi il cuore in pace. Per quanto i rapporti con il cugino siano da sempre altalenanti, John Elkann non avrebbe alcuna intenzione di approfittare delle grane giudiziarie per giubilare Andrea Agnelli, almeno non in questa fase. E per rendere testimonianza plastica della sua vicinanza alla squadra e alla dirigenza bianconera ieri sera ha voluto assistere alla gara di campionato contro l’Atalanta, persa 1 a 0 tra i fischi dei tifosi. Una presenza significativa, giacché l’erede dell’Avvocato non è propriamente un assiduo frequentatore dell’Allianz Stadium, dove si è visto assai raramente. Elkann, dopo aver messo mano generosamente al portafoglio di Exor assicurando una corposa ricapitalizzazione, non vuole fare passi falsi che potrebbero compromettere ancor di più l’immagine e la reputazione del club di famiglia. Insomma, lo “stile Juve”.