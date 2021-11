Auguri e figl* femmine

Dicono che… tra le prime felicitazioni arrivate a Laura Castelli per le sue nozze a cinque stelle, ci siano quelle di un’agguerrita avversaria. È stata infatti la deputata di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli a complimentarsi con il viceministro grillino dell’Economia per il matrimonio, fissato domenica 5 dicembre, con Giuseppe Marici, portavoce del ministro degli Esteri Luigi Di Maio e giornalista di Sky Tg24. Chissà, forse è stato il rito religioso scelto dai due, che si sposeranno nella basilica di Santa Maria in Trastevere, a far scoppiare il cuore dell’ultrà cattolica Montaruli, che almeno per un giorno ha messo da parte le antiche ruggini politiche.