EMERGENZA SANITARIA

Piemonte, una macchia verde in Europa (e non c'entra la Lega)

Tra le pochissime regioni del continente in cui il numero dei contagi non supera l'1% dei test effettuati. Cirio: "Merito dei vaccini". Italia in giallo, situazione più critica nelle Marche

Il Piemonte è una macchia verde in Europa. E questa volta non c'entra la Lega e neppure gli ambientalisti vecchi e nuovi, piuttosto la situazione dei contagi per Covid. Nella mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive, la regione si conferma infatti una delle poche regioni green, in cui cioè il tasso di positività dei tamponi è uguale o inferiore all’1%. Contagi sotto controllo, ricoveri ben al di sotto delle soglie di guardia: la quarta ondata per il momento non travolge il Piemonte, mentre il resto d’Europa è in piena emergenza.

“La nostra è una delle poche regioni in Europa dove il contagio è ancora contenuto – sottolineano il presidente Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Icardi –. Merito dei vaccini e dello sforzo che il nostro sistema sanitario sta facendo ininterrottamente ormai da quasi due anni per difenderci e portarci fuori da questa pandemia”. Tra le altre regioni d’Italia in verde c’è solo l’Umbria, mentre il resto d’Italia è giallo (colore che indica un’incidenza dei contagi tra l’1 e il 3,9 per cento), mentre le Marche sono diventate marroni (contagi oltre il 4 per cento dei tamponi effettuati).

Nella settimana tra il 20 e il 26 novembre sono stati registrati in Piemonte 4.333 casi di Covid con un tasso di positività intorno all'1 dei test effettuati. Tutt'altra storia rispetto alla terza settimana di novembre di un anno fa quando i casi furono 18.827 con il 14,9% di positività dei tamponi che, va ricordato a onor del vero, nel 2020 erano decisamente inferiori rispetto a quelli che vengono quotidianamente processati oggi. Enormemente ridotte anche le ospedalizzazioni, con i ricoveri in terapia intensiva passati da 399 a 29 e quelli nei posti letto ordinari da 5.117 a 323.