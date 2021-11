LOTTA AL COVID

Shopping natalizio in mascherina

Anche Torino come Novara istituisce l'obbligo del dispositivo di protezione all'aperto. Ma solo in centro e nelle zone particolarmente affollate. Il sindaco Lo Russo: "Dobbiamo essere responsabili"

Mascherina obbligatoria all'aperto, a Torino, in centro e nelle zone più affollate, ossia nella zona corrispondente alla Ztl, nelle aree mercatali e della movida e in tutti i luoghi dove l'assembramento aumenta il rischio di contagio. È quanto stabilito oggi durante il tavolo istituzionale in prefettura. Il provvedimento sarà in vigore dal 2 dicembre al 15 gennaio. Un provvedimento che va in scia a quanto già stabilito nei giorni scorsi da un altro sindaco piemontese, il leghista Alessandro Canelli di Novara.

“La pandemia non è superata e i dati epidemiologici sui contagi, pur sotto controllo, sono in aumento – dice il sindaco Stefano Lo Russo –. Dobbiamo quindi agire subito in chiave preventiva con misure di maggiore cautela per la sanità pubblica. Per far rispettare queste prescrizioni aumenteranno i controlli. Ritengo che l’obbligo della mascherina rappresenti una misura di protezione a tutela non solo del singolo cittadino ma di tutta la comunità. L’indicazione è prevista in quelle vie e in quei luoghi dove il flusso e la presenza di persone rischia di non consentire il mantenimento della distanza di sicurezza. Nelle aree più affollate in questo periodo dobbiamo essere responsabili, attraverso comportamenti individuali motivati da prudenza e cautela”. Poi il sindaco conclude: “Qualora i dati peggiorassero verranno fatte analisi e prese decisioni conseguenti anche in raccordo con la autorità sanitaria regionale. È necessario agire uniti affinché il piano vaccinale prosegua al meglio, in quanto rappresenta l’unica vera forma di contrasto alla pandemia. Si tratta - conclude - di una decisione condivisa al tavolo istituzionale presso la Prefettura”. L’assessore Gianna Pentenero, con gli uffici comunali competenti, sta predisponendo i dettagli dell’ordinanza inclusi gli orari.