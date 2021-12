LOTTA AL COVID

Covid, stretta di Cirio: "Più controlli"

Il governatore si rivolge direttamente al prefetto di Torino: "Dobbiamo intensificare l'azione". Il super green pass funziona: 70mila nuovi vaccinati nell'ultimo mese. Oltre 1500 prenotazioni in un'ora per i bambini . E per gli studenti tampone gratis

“Oggi chiederò al prefetto di intensificare ulteriormente i controlli. So che le forze dell’ordine stanno già facendo molto, ma dobbiamo fare ancora di più e ricordare a tutti che hanno il dovere di controllare il Green pass. Ci sono multe salatissime, non solo per chi ne è sprovvisto ma anche per chi non controlla”. I contagi continuano a crescere e sebbene il Piemonte sia ancora tra le regioni che non rischiano di tingersi di giallo, il governatore Alberto Cirio chiede un’ulteriore stretta. “Un anno fa – prosegue – con l’Italia chiusa, i numeri della pandemia erano dieci volte superiori. Stiamo ottenendo un grande risultato, che dobbiamo preservare attraverso il continuo rigore e il rispetto delle regole”.

Intanto l’effetto super Green pass in Piemonte si è visto: “Negli ultimi giorni avevamo 540mila piemontesi che erano nella fascia dei vaccinabili, ma essendo la vaccinazione volontaria non avevano aderito – ha spiegato Cirio –. Nell’ultimo mese circa 70mila di queste persone hanno cambiato idea, 30mila nell’ultima settimana, e si sono vaccinate”. “Credo si tratti di un gesto di coraggio, perché magari avevano paura e non si sentivano sicuri. Sono quindi soddisfatto perché convincere è meglio di costringere e li ringrazio perché con la loro scelta, magari più maturata nel tempo, potranno essere di buon riferimento a coloro che ancora non si sono vaccinate e a cui noi chiediamo di farlo per il bene loro e delle persone che hanno intorno”.

Partono forte anche le preadesioni alle vaccinazioni pediatriche in Piemonte, per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Nella prima ora, questa mattina, sono state quasi 1.500. La Regione garantirà tamponi gratis per gli studenti appena vaccinati o che hanno da poco aderito alla campagna e sono in attesa di Green pass. La misura è stata varata oggi dalla giunta regionale: “Per uno studente andare a scuola e' come per un adulto lavorare – osserva Cirio – Abbiamo applicato a chi lavora questa misura, per analogia lo facciamo anche per i ragazzi che devono prendere i mezzi pubblici per andare a lezione e, in attesa del Green pass, hanno bisogno del certificato da tampone”.

“Sto registrando nell’opinione pubblica, tra la gente, un orgoglio dei vaccinati – conclude il presidente del Piemonte –. Le persone iniziano a rivendicare la loro scelta, a difenderla, e a pretendere dallo Stato che la loro scelta venga ripagata. Prima parlavano sempre quelli del no, oggi invece parla anche chi dice sì e di questo sono particolarmente contento perché significa che possiamo avviarci verso la normalizzazione”.