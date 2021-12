Generali: Fondazione Crt, piena condivisione su gestione partecipate

"La Fondazione Crt opera costantemente in maniera lineare e condivisa nella gestione delle partecipazioni che costituiscono il proprio patrimonio, e questo vale ovviamente anche per la partecipazione in Assicurazioni Generali, su cui il Consiglio di Amministrazione ha sempre deciso all'unanimità. Parimenti, il Consiglio di Indirizzo, per quanto di competenza, ha sempre condiviso le varie, periodiche e puntuali informative in tema di gestione patrimoniale e finanziaria che continua, peraltro, a confermare ottime performance". Lo precisa l'Ufficio stampa della Fondazione, sottolineando che "sorprendono e non corrispondono al vero le voci raccolte da alcuni organi di stampa, così come non ha alcun fondamento qualsivoglia considerazione relativa alle regole di governance della Fondazione".