Fondazione Crt festeggia i 30 anni e illumina la Mole

La Fondazione Crt festeggia i 30 anni illuminando la Mole Antonelliana con il proprio logo giallo e blu - gli stessi colori simbolo della città di Torino - nel lungo weekend sotto le stelle da venerdì 17 a domenica 19 dicembre (dalle 20 all'1 di notte) "Trent'anni di attività sono certamente un bel traguardo ma, per chi guarda sempre al futuro, sono anche l'inizio di un ulteriore impegno per continuare a migliorare la qualità della vita delle persone e il benessere delle comunità in un periodo così complesso e sfidante per tutti", affermano il presidente Giovanni Quaglia e il segretario generale Massimo Lapucci. Nata il 20 dicembre 1991, terza Fondazione di origine bancaria italiana per entità del patrimonio, la Fondazione Crt ha messo finora a disposizione del territorio risorse per 2 miliardi di euro, rendendo possibili oltre 40.000 progetti per l'arte, la ricerca, la formazione, il welfare, l'ambiente, l'innovazione, nei 1.284 Comuni piemontesi e valdostani. I 2 miliardi sono stati così ripartiti: 530 milioni per Arte, attività e beni culturali, 268 per Educazione, istruzione e formazione, 216,6 per Ricerca scientifica e tecnologica, 267,4 per Volontariato, filantropia e beneficenza, 316,2 per modalità innovative di intervento, 84,2 per salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa, 157,1 per altri settori. Gli accantonamenti al Fondo per il volontariato sono pari a 136,6 milioni. Tra gli interventi l'operazione di rigenerazione urbana delle Ogr Torino, le ex Officine Grandi Riparazioni dei treni, riqualificate dalla Fondazione Crt e riconvertite, con oltre 100 milioni di euro, in un centro internazionale per l'arte e la cultura, la ricerca scientifica, tecnologica e industriale, il food.