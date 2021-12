DIRITTI & ROVESCI

No Vax fuori dal centro

Dopo le pressioni di commercianti e istituzioni il prefetto Ruberto assicura: "La manifestazione non si può vietare ma il corteo non attraverserà le vie centrali di Torino". E annuncia che l’applicazione della direttiva del ministro Lamorgese "sarà ancora più rigorosa"

“Il divieto non è proponibile, anche da un punto di vista costituzionale, ma i commercianti stiano tranquilli: sabato la manifestazione dei No Green Pass non toccherà il centro cittadino”. Il prefetto di Torino Raffaele Ruberto, interpellato dall’Ansa, risponde così alle preoccupazioni per il corteo nazionale contro il certificato verde in programma sabato sotto la Mole. “La direttiva sul divieto di manifestare all'interno della Ztl sarà per l’occasione ancora più rigorosa – annuncia il prefetto –: il corteo partirà da piazza Castello, ma il centro sarà interdetto e, a differenza delle scorse volte, non ci farà ritorno”.

“Dopo una valutazione tecnica fatta con la Questura riteniamo che piazza Castello sia il luogo più adatto per quanto concerne la gestione dell’ordine pubblico”, aggiunge Ruberto, a proposito del luogo di ritrovo dei manifestanti, lo stesso delle ultime settimane, ricordando che in seguito alla direttiva sui cortei i no Green pass non hanno più attraversato il centro, “scendendo per i Giardini Reali e raggiungendo da lì altre zone”. In alcune occasioni c’erano state delle concessioni, ad esempio su via Rossini, “ma questo sabato non avverrà”, garantisce Ruberto.