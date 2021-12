Ai: Compagnia San Paolo e Fondazione Cdp, bando di 4 mln

La collaborazione tra la Fondazione Compagnia di San Paolo e la Fondazione Cassa Depositi e Prestiti prende il via con il lancio del bando Intelligenza Artificiale a sostegno di progetti di ricerca innovativi in grado di generare ricadute positive sul territorio in termini economici e sociali. Il bando, promosso nel 2020 dalla Compagnia di San Paolo e rinnovato quest'anno grazie alla partnership con la Fondazione Cdp, mette a disposizione 4 milioni di euro da destinare a progetti che, grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, possano avere impatti in termini di innovazione e sostenibilità nei settori di salute e benessere; ambiente e transizione green; protezione e assicurazione dai rischi; educazione e formazione. Le quattro proposte progettuali che verranno selezionate - una per ogni singolo ambito - riceveranno un contributo da 1 milione di euro ciascuna e dovranno avere l'obiettivo di portare significativi benefici alla comunità, sia in termini economici che sociali, rispondendo ai bisogni dei territori, sperimentando soluzioni innovative e favorendo la collaborazione tra università, enti di ricerca, imprese e terzo settore. I progetti potranno essere presentati in partnership da almeno sette soggetti: un capofila (uno degli Atenei convenzionati con la Compagnia di San Paolo - Università degli Studi e Politecnico di Torino, Università del Piemonte Orientale, Università degli Studi di Genova e Università Federico II di Napoli), un ente di valutazione, due partner di ricerca e sviluppo, almeno due partner territoriali (enti e imprese con sede in Italia) e un Node Manager (soggetto con competenze in ambito gestionale, economico e finanziario individuato dalla Compagnia di San Paolo e da Fondazione Cdp).