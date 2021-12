Lega padrona

Dicono che… sia un fine d’anno di grande apprensione quello che si apprestano a trascorrere i dipendenti del gruppo regionale della Lega. Lo scorso settembre, infatti, a gran parte del personale esterno all’amministrazione è stata fatta firmare la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro al 31 dicembre 2021, nonostante molti avessero un contratto fino al termine della legislatura. Una decisione ufficialmente motivata dall’esigenza di “riorganizzare” gli uffici, ma che in realtà avrebbe l’obiettivo di far fuori qualche collaboratore “fagnano” o indisciplinato (magari troppo legato al segretario Riccardo Molinari) senza rischiare cause di lavoro. Eppure, nonostante le rassicurazioni del capogruppo Alberto Preioni, che con la sua storica segretaria, Gabriella Gaspari, sta gestendo la questione, ad oggi nessuno sa se, quando e chi verrà nuovamente contrattualizzato. “La Lega difeso i lavoratori del gioco, quelli di ogni azienda in crisi, a partire dalla Embraco, con pile di ordini del giorno in Consiglio, ma non tutela i propri”, commentavano amaramente ieri alcuni staffisti.