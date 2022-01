Fondazione Crt, venti ambulanze per Piemonte e Valle d'Aosta

Venti nuove ambulanze per il servizio sanitario di emergenza in Piemonte e Valle d'Aosta sono state acquistate con i contributi della Fondazione Crt, che ha messo a disposizione 1 milione di euro per le organizzazioni di volontariato vincitrici del bando Missione Soccorso. "Il sistema sanitario, sottoposto a una pressione enorme in questo periodo, può contare su venti nuovi mezzi di soccorso: una sicurezza in più per le persone in difficoltà, e un supporto per tutti i medici, gli operatori e i volontari, che stanno facendo uno sforzo straordinario per superare l'emergenza", affermano il presidente della Fondazione Crt Giovanni Quaglia e il segretario generale Massimo Lapucci. Salgono così a 563 le ambulanze entrate in servizio dal 2002 a oggi con i contributi della Fondazione Crt per oltre 28 milioni di euro complessivi.