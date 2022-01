Torino: Lo Russo, per Barriera Milano inclusione e sicurezza

Affrontare la questione sicurezza in Barriera di Milano "a più livelli" avviando anche un progetto “Inclusione e sicurezza”, che includerà anche Aurora e "tutte le altre zone della città più in difficoltà su questi fronti", "un lavoro inter-assessorile, coordinato dall'assessora Carlotta Salerno, con lo scopo di sviluppare in modo sinergico le diverse azioni e coinvolgere i settori dell'amministrazione e le realtà del territorio per i progetti di riqualificazione urbana". A spiegarlo, con un post sui social, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo al termine della riunione in Prefettura sui problemi di legalità e sicurezza del quartiere, alla quale hanno partecipato anche l'assessora Gianna Pentenero, il prefetto Raffaele Ruberto, il questore Vincenzo Ciarambino, il presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto, il vescovo Cesare Nosiglia e il parroco di Maria Regina della Pace. "Abbiamo condiviso un percorso - spiega Lo Russo - consapevoli del fatto che la questione va affrontata a più livelli, alcuni dei quali sono davvero urgenti. Va subito intensificato il controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine cui collaborerà anche la nostra polizia municipale. Quelle aree considerate 'franche' devono tornare ad essere di tutti e restituite alla legalità. Siamo però consapevoli - prosegue il sindaco - che la repressione non basta. Dobbiamo mettere in campo anche azioni di contrasto al degrado e di sostegno dell'inclusione sociale. Ridurre le diseguaglianze, far sentire le persone, i giovani soprattutto, protagonisti del loro quartiere, farli vivere in un contesto urbano capace di offrire opportunità è assolutamente prioritario. Per questo - annuncia il sindaco - investiremo nella riqualificazione delle periferie e nella creazione di infrastrutture sociali anche attraverso i fondi del Pnrr. Barriera di Milano - conclude - è sempre stata caratterizzata da problemi ma anche da tanta capacità di mobilitazione umana e sociale. Con il quartiere vogliamo aprire una comunicazione permanente, per costruire quel confronto e collaborazione fra abitanti e amministrazione indispensabile per trovare le migliori soluzioni".