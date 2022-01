Crollo gru: Torino, pronto nuovo protocollo sicurezza cantieri

L'aggiornamento del Protocollo in tema di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili "è in fase di ultimazione, e proprio questa mattina c'è stato un nuovo incontro tecnico. Sarà uno strumento fondamentale, soprattutto in vista dell'aumento dei cantieri in primavera. E su questo tema la cosa principale e far sì che tutti svolgano al meglio la propria parte, che tutti i soggetti deputati a svolgere mansioni di responsabilità lo facciano con la consapevolezza del contesto in cui ci si troverà a operare". A dirlo l'assessora al Lavoro della Città di Torino Gianna Pentenero in una Commissione consiliare dedicata alle iniziative in tema di sicurezza sul lavoro. Durante la Commissione è stata affrontata anche la vicenda del crollo della gru in via Genova, costato la vita a tre operai. Fra gli argomenti sollevati da alcuni consiglieri quello della chiusura della strada durante il montaggio. "Le gru si montano normalmente a strada aperta - ha spiegato il dirigente dell'area Pronto intervento del Comune -, la regola generale è questa, poi nelle fasi di montaggio ci sono operazioni in cui chi è deputato a farlo, che non siamo noi, deve valutare se sia necessario chiedere alla Città una chiusura". E su questo aspetto, parlando in generale e non del caso specifico, l'assessora ha osservato che "il fatto che siano i responsabili del procedimento ad assumersi la responsabilità di dire come gestire il cantiere, se chiudere o no, credo implichi che ci sia stata una valutazione molto attenta, perché la responsabilità che si assumono è tale e tanta che sarebbe molto più comodo dire chiudiamo la strada".