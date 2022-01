Ambasciatori olimpici

Dicono che… da quando hanno ottenuto l’organizzazione delle Universiadi del 2025 il presidente del Cus Torino Riccardo D’Elicio e l’assessore allo sport della Regione Fabrizio Ricca facciano coppia fissa e si sentano dei veri e propri ambasciatori dei valori olimpici. E dire che il feeling tra i due è scoppiato sotto il cielo di un’altra capitale, Napoli, dove si recarono insieme in uno dei primi viaggi istituzionali del neo assessore per la kermesse universitaria estiva, di scena nel capoluogo campano. Ora, insieme al presidente dell’Edisu e numero uno del comitato promotore di Torino 2025, Alessandro Sciretti, sono in partenza per Dubai dove sveleranno il logo dell’evento.