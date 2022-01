Generali: Fondazione Crt, nessun rappresentante in cda

"Non vi è alcun consigliere di amministrazione di Assicurazioni Generali riconducibile alla Fondazione Crt, né tantomeno, da essa designato quale proprio rappresentante. Pertanto, la professoressa Sabrina Pucci, già consigliere indipendente, non può essere considerata in alcun modo in quota o vicina a Fondazione Crt". Lo precisa l'ufficio stampa della Fondazione Crt, in riferimento alle dimissioni della professoressa Pucci dal cda di Assicurazioni Generali.